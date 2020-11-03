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2020年11月3日星期二
港聞二
名校爆退學潮 女拔罕有招插班生 英華書院：全港學校幾有同樣問題
名校女退學舉家移英 父：國安法加速我走
移除打卡點「沙灣鞦韆」 港大：樹木受損籲愛惜
泛民突襲掌9附例小組 盼拖議程 5議員周四上庭 擬申改期防譴責案通過
許智峯涉內會衝突被捕 批港「步入警察國家管治」
林鄭今上京 周六晤粵領導
8‧3旺角非法集結 少年傷腳無法入勞教 官：無奈判囚
天文台系統被「未授權取覽」 泄370訂戶電郵
水泥貨櫃檢3億元冰毒 歷來最大宗
律師會指控兩泄內部信息 張達明：欠法律理據
法律界：理事職務難免除 倘遭投訴可除牌
馬道立：司法獨立無關政治
女子虐男友囚41月 官斥殘忍無同情心
事主下體二級燙傷患PTSD 官：心理創傷難復元
老翁截肢後亡裁死於自然 家屬：心結難解
貨車撞飛鄰線再捲車底 過路婦危殆
梅窩Staycation群組累計3中招1初確 涉偷渡染疫婦疑瞞報 消息：潛伏期曾居大圍單位
海園推Glamping 2800元包4人門票餐飲
陳肇始：若違規多 不排除收緊措施
立會成立過渡房劏房小組委員會 政府擬再注資過渡房被批為篤數
綠置居單身者首日揀樓 七成「甩底」售40伙
警反對集會 工會今召緊急大會 國泰提新條款 現簽約獲一半津貼
酒保認暴動罪 稱隨眾向警擲磚 旺角大衝突 另一學生認兩項刑毁
暴動罪青年控三違監管令 懲教主任：不知當日堵路
尊子漫畫
【Emily】就DR案作供 竹君庭外遇粉絲集郵
【Emily】麥天傑《非常道‧零》 奪日本國際漫畫獎銅獎
【Emily】蟲蟲狂食榕葉 5招助市民觀察
【Emily】泛民14人在席獲15票 財經委會選副主席 建制一人唔撐象哥投泛民
【Emily】指曾批青政 網民嘲民主黨「中回力鏢」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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