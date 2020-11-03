港聞

港聞二

暴動罪青年控三違監管令 懲教主任：不知當日堵路

【明報專訊】2016年旺角大衝突暴動罪成的28歲青年，去年獲准在監管令下釋放，入住懲教署中途宿舍，但在11月「三罷」示威中，有3天被指沒按時返回，被控3項違反監管令，案件昨在西九龍裁判法院開審。負責監管被告的懲教主任回應稱，沒看到有交通阻塞的新聞，遭辯方批評說法「一派胡言」，形容當日多區有堵路，並表示除被告外，有其他假釋者同樣因交通問題未能準時返回宿舍。

被告吳挺愷（28歲）報稱在荃灣一家教育機構任職助理市場經營及公共關係，被控去年11月11、13和14日，無合法權限或合理辯解而不遵守去年5月20日發出的監管令條件，即必須入住百勤樓。

雙方承認事實指出，被告於2018年5月31日因承認一項暴動罪而被判監28個月。懲教署去年5月向被告發出監管令，規定被告5月20日至11月19日入住百勤樓，另向被告發出批准外出工作通知書，批准被告周一至周六上午8時離開，但須於晚上7時15時前返回。

沒依時回宿舍 稱被告曾來電指「出面危險」

懲教署主任李志華供稱，被告去年11月11日曾透過WhatsApp及電話向他表示「出面好危險」和「會遲」，並告知身處何文田的住所，待情况安全便回去，最終被告沒依時返回宿舍。

李表示，他於晚上8時半駕駛政府車輛接載被告回去，形容當晚道路沒阻塞。李又稱，被告於同月13、14日再稱「出面好危險」，沒有依時回去，其間曾要求署方派員駕車接他回百勤樓，遭李拒絕。

官提問 始稱當日有社會運動

辯方向李志華展示被告去年10月撰寫的申請表，稱出現大規模遊行示威，交通近乎中斷，令被告無法準時返回百勤樓，要求署方彈性處理，給予額外兩小時。李表示不清楚，又稱忘記當日是否有社運發生；至暫委裁判官許肇強提問時，李始回應當日出現社會運動。案件押後至本月18日裁決。

【案件編號：WKCC844/20】

相關字詞﹕三罷 監管令 假釋 暴動罪 旺角衝突

上 / 下一篇新聞

名校爆退學潮 女拔罕有招插班生 英華書院：全港學校幾有同樣問題
名校爆退學潮 女拔罕有招插班生 英華書院：全港學校幾有同樣問題
名校女退學舉家移英 父：國安法加速我走
名校女退學舉家移英 父：國安法加速我走
移除打卡點「沙灣鞦韆」 港大：樹木受損籲愛惜
移除打卡點「沙灣鞦韆」 港大：樹木受損籲愛惜
泛民突襲掌9附例小組 盼拖議程 5議員周四上庭 擬申改期防譴責案通過
泛民突襲掌9附例小組 盼拖議程 5議員周四上庭 擬申改期防譴責案通過
許智峯涉內會衝突被捕 批港「步入警察國家管治」
許智峯涉內會衝突被捕 批港「步入警察國家管治」
林鄭今上京 周六晤粵領導
林鄭今上京 周六晤粵領導
8‧3旺角非法集結 少年傷腳無法入勞教 官：無奈判囚
8‧3旺角非法集結 少年傷腳無法入勞教 官：無奈判囚
天文台系統被「未授權取覽」 泄370訂戶電郵
天文台系統被「未授權取覽」 泄370訂戶電郵
水泥貨櫃檢3億元冰毒 歷來最大宗
水泥貨櫃檢3億元冰毒 歷來最大宗
律師會指控兩泄內部信息 張達明：欠法律理據
律師會指控兩泄內部信息 張達明：欠法律理據
法律界：理事職務難免除 倘遭投訴可除牌
法律界：理事職務難免除 倘遭投訴可除牌
馬道立：司法獨立無關政治
馬道立：司法獨立無關政治
女子虐男友囚41月 官斥殘忍無同情心
女子虐男友囚41月 官斥殘忍無同情心
事主下體二級燙傷患PTSD 官：心理創傷難復元
事主下體二級燙傷患PTSD 官：心理創傷難復元
老翁截肢後亡裁死於自然 家屬：心結難解
老翁截肢後亡裁死於自然 家屬：心結難解
貨車撞飛鄰線再捲車底 過路婦危殆
貨車撞飛鄰線再捲車底 過路婦危殆
梅窩Staycation群組累計3中招1初確 涉偷渡染疫婦疑瞞報 消息：潛伏期曾居大圍單位
梅窩Staycation群組累計3中招1初確 涉偷渡染疫婦疑瞞報 消息：潛伏期曾居大圍單位
海園推Glamping 2800元包4人門票餐飲
海園推Glamping 2800元包4人門票餐飲
陳肇始：若違規多 不排除收緊措施
陳肇始：若違規多 不排除收緊措施
立會成立過渡房劏房小組委員會 政府擬再注資過渡房被批為篤數
立會成立過渡房劏房小組委員會 政府擬再注資過渡房被批為篤數
綠置居單身者首日揀樓 七成「甩底」售40伙
綠置居單身者首日揀樓 七成「甩底」售40伙
警反對集會 工會今召緊急大會 國泰提新條款 現簽約獲一半津貼
警反對集會 工會今召緊急大會 國泰提新條款 現簽約獲一半津貼
酒保認暴動罪 稱隨眾向警擲磚 旺角大衝突 另一學生認兩項刑毁
酒保認暴動罪 稱隨眾向警擲磚 旺角大衝突 另一學生認兩項刑毁
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】就DR案作供 竹君庭外遇粉絲集郵
【Emily】就DR案作供 竹君庭外遇粉絲集郵
【Emily】麥天傑《非常道‧零》 奪日本國際漫畫獎銅獎
【Emily】麥天傑《非常道‧零》 奪日本國際漫畫獎銅獎
【Emily】蟲蟲狂食榕葉 5招助市民觀察
【Emily】蟲蟲狂食榕葉 5招助市民觀察
【Emily】泛民14人在席獲15票 財經委會選副主席 建制一人唔撐象哥投泛民
【Emily】泛民14人在席獲15票 財經委會選副主席 建制一人唔撐象哥投泛民
【Emily】指曾批青政 網民嘲民主黨「中回力鏢」
【Emily】指曾批青政 網民嘲民主黨「中回力鏢」