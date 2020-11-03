暴動罪青年控三違監管令 懲教主任：不知當日堵路

被告吳挺愷（28歲）報稱在荃灣一家教育機構任職助理市場經營及公共關係，被控去年11月11、13和14日，無合法權限或合理辯解而不遵守去年5月20日發出的監管令條件，即必須入住百勤樓。

雙方承認事實指出，被告於2018年5月31日因承認一項暴動罪而被判監28個月。懲教署去年5月向被告發出監管令，規定被告5月20日至11月19日入住百勤樓，另向被告發出批准外出工作通知書，批准被告周一至周六上午8時離開，但須於晚上7時15時前返回。

沒依時回宿舍 稱被告曾來電指「出面危險」

懲教署主任李志華供稱，被告去年11月11日曾透過WhatsApp及電話向他表示「出面好危險」和「會遲」，並告知身處何文田的住所，待情况安全便回去，最終被告沒依時返回宿舍。

李表示，他於晚上8時半駕駛政府車輛接載被告回去，形容當晚道路沒阻塞。李又稱，被告於同月13、14日再稱「出面好危險」，沒有依時回去，其間曾要求署方派員駕車接他回百勤樓，遭李拒絕。

官提問 始稱當日有社會運動

辯方向李志華展示被告去年10月撰寫的申請表，稱出現大規模遊行示威，交通近乎中斷，令被告無法準時返回百勤樓，要求署方彈性處理，給予額外兩小時。李表示不清楚，又稱忘記當日是否有社運發生；至暫委裁判官許肇強提問時，李始回應當日出現社會運動。案件押後至本月18日裁決。

【案件編號：WKCC844/20】