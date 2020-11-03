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酒保認暴動罪 稱隨眾向警擲磚 旺角大衝突 另一學生認兩項刑毁

【明報專訊】4年前的旺角大衝突案，一名酒保及一名學生於當日分別向警擲磚、損壞標誌杆等，被捕後向警員招認因見他人擲磚便「跟住掟」、「一時貪玩」下犯事。酒保昨於區域法院承認一項暴動罪，學生則承認兩項刑事損壞罪，還押至11月23日判刑，以待兩人的背景報告。同案尚有另一名游泳教練否認縱火罪，昨於區院受審。

認罪兩被告分別為酒保譚百熙（22歲）和學生王國斌（24歲）。譚承認一項暴動罪，另一項與王同被控的刑事損壞罪獲控方不予起訴；王承認兩項刑事損壞罪。

學生搖標誌杆 稱一時貪玩

兩人的案情指稱，2016年2月9日早上6時許，有超過20名蒙面人聚集在豉油街近花園街的馬路，並向警方防線投擲磚頭及垃圾桶等。不久，身穿黑衣褲、橙黑帽及戴口罩的譚百熙在該處馬路撿起一件物件傳給他人，又走到人群前方，兩度向警方防線擲磚頭及其他物件。一小時後，譚和王國斌在山東街搖晃一支停車「P」標誌杆至連根拔起，離開時又用磚損毁標誌杆附近的行人路路面。

兩人分別事隔約一年多及9個月後被捕。譚在口頭招認下表示「嗰晚我係喺旺角，我見啲人掟咗兩吓磚，我就跟住掟，我無心傷人」；王則稱「暴動個日我有喺旺角搖路柱同攞磚，一時貪玩咋」。涉案標誌杆的重置成本需770.9元。

游泳教練否認縱火 警誡下稱燒橫額

同案另一被告游泳教練陳舜堯（32歲）否認一項縱火罪。控方案情指稱，2016年2月9日早上7時許，戴口罩及穿紅黑色外套的陳舜堯，將掛在旺角麥花臣遊樂場金屬外牆上一幅屬中國香港體操總會的橫額拆下，隨後將橫額放在山東街及洗衣街交界馬路上一個正燃燒的垃圾桶內，整個過程有閉路電視錄下。

警方半年後拘捕陳，陳在口頭警誡下表示「當日我有出過旺角，我淨係喺山東街，我拆咗條banner攞去燒」。案件今續。

【案件編號：DCCC 200/19】

相關字詞﹕暴動罪 區域法院 縱火 刑事損壞罪 旺角衝突

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