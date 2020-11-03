警反對集會 工會今召緊急大會 國泰提新條款 現簽約獲一半津貼

維持明晚截止

國泰：感激多數空服員簽署

國泰空中服務員工會昨表示，早前入紙申請11月4日於國泰城一帶集會，昨正式收到警方發出反對通知書，但由於受機管局機場禁制令及限聚令所限，加上時間有限，工會決定不申請上訴，另行安排其他形式的活動。工會今日再召開緊急會員大會，報告工作進度。

國泰早前表明上周三或之前簽新合約才可獲發津貼，昨向未簽新合約的員工提出新條款，將向明晚11時59分前簽新合約的員工，發放一筆過4500至10,000元不等的津貼，相當於上周三期限前簽署所得津貼的一半，而合資格於海外聘請並駐香港的機艙服務員，現有房屋或搬遷津貼可維持至明年6月30日。

國泰航空回覆查詢表示，感激已有多數機艙服務員簽署新服務條件，並已聽取機艙服務員意見，決定向於上周三至明晚11時59分簽署新服務條件的機艙服務員提供部分過渡津貼，而機艙服務員簽署新服務條件的期限依舊是11月4日。

警：恐增公眾染疫風險

警方回覆稱，上周三晚接獲一個團體通知，擬於明天在機場警區舉行公眾活動，經風險評估後，認為有關集會屬人多聚集的高危活動，有理由相信活動增加參與者及其他市民感染新冠病毒風險，亦威脅市民生命與健康，故昨向申請人發出反對通知書。