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港聞二

立會成立過渡房劏房小組委員會 政府擬再注資過渡房被批為篤數

【明報專訊】政府今年初宣布把過渡房屋供應目標增加至1.5萬伙，立法會房屋事務委員會昨日通過成立「過渡性房屋及劏房事宜小組委員會」跟進。政府亦擬議注資33億元，及開設政務官職位，推行過渡房屋項目，惟遭議員質疑政府為「篤數」，不理地區反對聲音，以及開設新職位沒必要。

劉國勳質疑漠視地區反對

昨日會議首先選出身兼房委會委員的民建聯柯創盛為副主席。同屬民建聯的鄭泳舜建議增設過渡性房屋及劏房事宜小組委員會，新民黨葉劉淑儀認為，現時政府把劏房租務管制事宜全盤交由新成立的研究工作小組負責，「太慢太嘥時間」，建議運房局長陳帆應到小組委員會，就何時有相關政策到立法會解說。

政府擬申請33億元額外注資到支援非政府機構推行過渡房屋項目的資助計劃，並以年薪228萬元開設為期4年的首長級丙級政務官編外職位。民建聯劉國勳說，收到打鼓嶺鄉事委員會反對過渡房屋項目意見，質疑政府為「篤夠數」，不理地區反對聲音。

擬228萬聘政務官 邵家臻質疑沒必要

社福界邵家臻亦質疑，政府早前指過渡房屋為民間主導計劃，政府主要出錢不出手，質疑加開職位有否必要。

副運房局長蘇偉文稱，打鼓嶺過渡房屋選址位於鄉郊土地，要先獲城規會批准改劃，當中會照顧到地區意見及交通影響評估。他續稱，多個項目需跨部門協助、監視撥款等，認為現有編制不夠應付工作。

政府亦就屯門中及元朗錦田南共1.6萬伙公營房屋發展提交委員會討論，分別申請9.68億及9.71億工程撥款。多名議員對交通問題表達憂慮；官員多次表示會推展道路擴闊改善工程，以及待11號幹線工程完成和屯馬線增加班次，議員認為並未回應需求。

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