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陳肇始：若違規多 不排除收緊措施

【明報專訊】政府上周放寬餐廳酒吧營業時間及用餐人數，不少人趁萬聖節周末出外飲酒消遣。食物及衛生局長陳肇始昨日表示，留意到周末有大批市民外出玩樂、到酒店Staycation（住宿度假）等，加上出現3宗與酒店度假初步確診個案，感到非常擔心。她說若疫情轉差，市民不自律多違規，不排除會收緊防疫措施，強調要嚴防冬天爆發第四波疫情，現時不宜再放寬社交距離措施。

稱要嚴防冬日第四波 不宜再放寬

陳肇始昨早在港台《千禧年代》表示，留意到萬聖節大家出去玩，多人聚集，亦有人去Staycation，加上出現3宗相關初步確診個案，對此非常擔心。她稱食環署及警察一直有到酒吧附近執法，發現不少人違規，呼籲市民自律，減少人群聚集。她表示，若疫情轉差，市民自律情况不理想，出現多人違規情况，不排除收緊防疫措施，又說進入冬天要嚴防第四波爆發。

回應「與病毒共存」質疑

稱政府有其他考慮難清零

另外，香港大學深圳醫院院長盧寵茂前日在電台節目表示，不認同「與病毒共存」的說法，又批評本港檢測多「甩漏」，包括有病徵患者沒做檢測、檢測結果需兩三天而病人「通街走」，以及確診者要留家等候病牀，促盡快改善。陳肇始回應上述意見稱，在有效疫苗推出前，病毒將一直存在。雖以公共衛生角度一直以零個案為基本目標，但她說這不容易做到，因為政府在公共衛生以外有其他考慮。

她說，之前在亞博還未投入服務時，醫管局在疫情高峰時應付不到病牀短缺的問題，但稱只是短暫情况，現已有相關設施，政府會繼續以本地及輸入個案清零為目標。另外，她稱政府即將推出4個檢測中心，亦正研究強制檢測的法律框架。

（疫情第三波）

相關字詞﹕防疫措施 新冠病毒疫情 新冠肺炎 陳肇始

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