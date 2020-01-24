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梅窩Staycation群組累計3中招1初確 涉偷渡染疫婦疑瞞報 消息：潛伏期曾居大圍單位

【明報專訊】本港昨日新增6宗新冠病毒確診個案，當中3宗為輸入個案，3宗為前日公布初步確診個案，涉梅窩銀礦灣海景渡假樂園「Staycation（住宿度假）」群組。昨有少於10宗初步確診，據悉其中一宗與梅窩Staycation群組相關。至於警方掃黃行動中拘捕、涉非法入境的42歲女確診者，原報稱在港一直居住酒店，惟消息指她曾於潛伏期居於大圍一單位。

增3輸入 少於10宗初確

銀礦灣「Staycation」群組累計3人確診、1人初步確診，若經衛生署覆檢呈陽性，則至少4人染疫。在黃竹坑任文職的26歲女子屬源頭不明個案（第5332宗），她於10月25至27日與7名朋友入住海景渡假樂園，28日發燒，同日向私家醫生求診，獲轉介至大埔那打素醫院急症室，她在31日交回深喉唾液樣本。衛生署前日稱患者於黃竹坑香葉道「15號」工作，昨新聞稿更正為「1號」。

與26歲女入住酒店的有線電視工程部26歲男職員（第5336宗）亦確診，他在10月30日出現咳嗽及流鼻水，翌日被列密切接觸者及有病徵者，送往大埔那打素醫院。另一與26歲女相關患者為15歲中三生（第5537宗），他是女患者的親屬，沒到訪酒店，但曾於27日接觸她，至31日咳嗽，翌日到大埔那打素急症室求醫。

衛生防護中心會向患者住所、傳染期曾到地方、酒店員工和住客、26歲女的公司，以及15歲學生的學校派樣本瓶。

女子報稱一直住酒店 重案追查

日前在警方掃黃行動中被捕、其後確診的42歲女子，曾報稱一直入住東方泛達酒店；惟消息稱警方追查其潛伏期行蹤發現，她在10月17至26日住在大圍一單位，26至28日住酒店，西九龍總區重案組正追查其行蹤。現有4名警員須檢疫，涉兩男兩女，3人測試結果為陰性，另一人正等候結果。該女子報稱貴州人，8月18日從珠海坐船偷渡到香港。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現時疫情響起警號，因每逢假期，消遣及餐飲場所均人山人海，很自然有人不遵守防疫規例。他說10月初有長假期，隨後一星期本地個案明顯上升；10月底另一長假期（重陽節），則出現與該長假有關群組。對於萬聖節後情况，他相信個案陸續有來。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕掃黃行動 新型冠狀病毒

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