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女子虐男友囚41月 官斥殘忍無同情心

【明報專訊】未嘗戀愛的32歲男子，前年參加「極速約會」覓得39歲女友，兩人就性事及置業問題有分歧，女友向男子施虐，包括以風筒吹其私處。女友受審後被裁定4項有意圖傷人罪成，法官昨判刑時斥她行為殘忍及「毫無同情心」，雖同情她在案件曝光後廣受大眾批評，遭保險公司解僱致「身敗名裂」，但她始終無悔意，對事主的傷害「難以想像」，判她入獄3年5個月。

被斥沒悔意 沒反省暴力

任職保險經紀的被告麥凱晴（又名麥嘉雯），早前被裁定4項有意圖而傷人罪成，襲擊致造成身體傷害罪則不成立，她聞判後哭成淚人。

暫委法官張天雁引述報告指出，被告沒有重大的精神或心理問題，案件曝光後，她在審訊壓力下兩度自殘。報告指出，被告始終沒有悔意，堅稱事主傷勢是自殘造成，又說自己錯在未有阻止事主。法官批評被告沒反省自己的暴力行為，亦沒有絲毫悔意。

前男友撰求情信 官：顯示是可愛女友

張官判刑時表示，由被告家人、前男友撰寫的求情信均顯示被告性格友善，是可愛的女友，明顯與她在本案中的形象不符。法庭亦同情被告受審時會面對不少公眾壓力，而且被告本來擁有良好工作及同儕認可，現時淪為階下囚必然令她難受。

張官強調，即使接納被告犯案沒有預謀，但她使用鐵櫈、剪刀等危險武器，施襲的暴力程度更不斷上升，尤其往事主下體淋熱水，「搣走」事主傷口結痂等行為，屬「毫無同情心」，可幸事主沒承受永久傷害。張官稱，證供顯示被告主要不滿事主與其姑姐的財務安排，因此出手襲擊，但即使如此，被告亦不應該向事主施加暴力，將被告收監是唯一合適刑罰。

聆訊期間，遭被告虐打的事主X隔着屏風作供，透露自己於大學計算機科學系一級榮譽畢業，案發時在科技公司掙取3.5萬元月薪。X表示兩人初見不久便交往，被告不滿X性交「好快完事」而施襲，包括將其頭撼往牆壁。

X供稱曾向姑姐借款230萬付首期，惟與被告常因置業問題爭執，被告一度以鐵櫈打他的頭。另外，X有一次替被告吹頭，被告突然以風筒吹其陰莖，令其陰莖留疤，之後又用滾水淋他大腿，更「搣走」陰莖傷口上的痂。被問到為何多番允許被告施襲，X在庭上哽咽說被告是他首個女友，「我嗰陣好愛佢」。

【案件編號：DCCC1193/18】

相關字詞﹕區域法院 性虐待 保險經紀 有意圖而傷人罪

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