港聞

港聞二

馬道立：司法獨立無關政治

【明報專訊】終審法院首席法官馬道立昨日出席「香港法律周」開幕禮稱，法治永遠是香港的必要特質（essential characteristic），需要社會共同珍惜及保護，社會不能承受法治受損的後果，並強調司法獨立與政治無關，法院並不關心政治。

馬道立昨致辭時明言，要保護法治，需了解法治的真正意義，市民一旦了解法治的重要後，就會明白它如何為本港長遠成功發展提供重要藍圖。他強調，司法獨立與政治無關，而是一個指導概念，強調法官要履行他們的憲制責任，法院需根據法律原則，公平、公正和嚴謹地審判，重申法律面前人人平等，無人能超越法律。

法律周開幕禮 馬：社會難承受法治受損

馬道立又說，根據憲制安排，司法機構是政府的3個分支之一，《基本法》已明確列出司法機構的角色和職能，而全國人大賦予香港獨立的司法權和最終審判權，這體現一國兩制下的憲制安排，並說司法機構獨立行使權力是不受任何干涉。

他指出，法律可以是複雜的，但需要可預測及清晰，令公眾在日常事務上能依法而行；法院裁決應當清晰及全面，讓公眾可查閱；正因為法律有其複雜性，很大程度依靠律師提供必要協助，而根據《基本法》，終審法院非常任法官和律師都可由其他普通法地區聘任。

林鄭：不容司法人員受不合理攻擊

同場致辭的特首林鄭月娥稱，對過去一年司法人員遭受不合理攻擊感到傷心，強調不能容忍有關行為。她說，律政司長上周五已向法庭申請臨時禁制令，禁止「起底」司法人員及其家人，以捍衛本港法治公義和公眾利益。她引述馬道立9月發出的聲明內容，稱法庭及法官並非不容批評，但需具充分理據及適當提出批評。她促請社會上每個人，不論政治立場如何，都要支持法治，尊重法庭、法官及每項裁決。

她續稱，本港在「一國兩制」下享有獨立的司法地位，但去年社會動盪削弱本港法治意識，突顯本港在維護國家安全的不足，認為全國人大透過《基本法》附件三實施《港區國安法》是及時和重要。她說雖然法例面對外國政府和政客的無理攻擊，但特區政府會繼續無畏無懼履行港區國安法。

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