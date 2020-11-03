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法律界：理事職務難免除 倘遭投訴可除牌

【明報專訊】律師會理事、港大法律學院首席講師張達明被指違反保密協議，理事會通過不信任動議。多名法律界人士均相信，除非似當年罷免前會長林新強般，召開特別會員大會，否則難以開除張達明理事職務；但亦有法律界中人表示，一旦張達明遭投訴並成立，最嚴重是除牌，但預料投訴程序漫長。

此外，一旦張達明被免去理事職務，甚至遭除牌，會否影響其港大教席？港大法律學院前院長、公法講座教授陳文敏表示，一般而言，教職員在校外所做的事，除非嚴重違規或有刑事紀錄，否則一般不會處理，加上事件本身亦是「茶杯裏的風波」、不太嚴重，料大學未必跟進。

有律師會中人向本報稱，現階段理事會「無事可做」，除非像當年罷免前會長林新強般，召開特別會員大會由整體會員投票通過不信任動議，迫使張達明辭職；然而疫情下未能召開特別會員大會，故看不到有何可跟進。

指議程少公開高舉保密 質疑劃線阻發言

另一法律界人士亦表示，因張達明的授權來自律師會會員，規矩上未能開除其理事職務，故現時程序上看不到有跟進行動。該人並質疑，律師會過往議程甚少向會員公開，又常高舉保密原則，質疑是否有意劃下界線，致無人可發言。

有熟悉律師會運作的人表示，事件曝光後，公眾人士有權向律師會匿名投訴張達明，若秘書處認為投訴成立，將轉介合規委員會處理，更嚴重或再轉介獨立的紀律委員會處理。該律師說，張達明面臨最嚴重後果，是紀律委員會通過聆訊後裁定投訴成立並除牌。不過，該律師亦稱投訴程序漫長，短期內料不會產生投訴結果。

上述其中一名法律界人士表示，對於有人欲藉投訴致張達明遭除牌不感奇怪，「但大家有目共睹這件事，（發表）facebook帖文就要除牌？」該人相信，若明年律師會改選，而當選的理事做事屬較合理，料不會出現此情况。

相關字詞﹕除牌 不信任動議 法律界 律師會 張達明 陳文敏

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