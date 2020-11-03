律師會指控兩泄內部信息 張達明：欠法律理據

張達明昨在網上回應稱，兩宗事件純屬不幸，他無意掀起「茶杯裏的風波」，重申渴望在理事會中與其他理事繼續合作。涉事的郭榮鏗則稱張無泄密，只私下鼓勵他澄清，批評事件「雞毛蒜皮」，形容有人在「搞小動作」。

律師會表示，保密責任對律師專業至關重要，理事會嚴肅看待未經許可的披露行為，認為向全體會員通報是恰當做法。會方稱昨已向會員發出通知，無其他補充。

刊物出街前知會郭榮鏗 張：內涉指控需公平

綜合律師會的會員通訊及張達明書面回應律師會指控，首宗事件源於郭榮鏗3月在立法會文件表示，曾就業界疫下紓困措施聯絡律師會，惟律師會會長彭韻僖同月在刊物《會長的信》稱未獲郭「正式聯絡」。由於身任理事的張達明提早知悉刊物內容，他在正式刊登前3日將彭指稱郭「未正式聯絡」的部分透露予郭，着他「內容星期一出街，你應準備回應」。

郭榮鏗知情後，馬上聯絡律師會副會長陳澤銘，由於《會長的信》未正式刊登，張達明率先透露刊物內容一事曝光。張在書面回應指出，彭韻僖錯誤指稱律師會未獲郭「正式聯絡」，是嚴重指稱，公平起見才率先透露內容，亦稱相關內容從未在理事會會議討論，况且彭韻僖在刊物亦稱「已致函郭議員澄清」，反問「既然會長已在信中稱致函郭，何來有泄密之嫌？」

fb透露新聞稿「非全體通過」 稱無貶低理事會

不過，張達明承認處理手法未最理想，收到《會長的信》後應先行接洽彭韻僖，而非着郭榮鏗自行聯絡律師會。他又透露，《會長的信》刊登翌日已致函彭道歉。而律師會理事會決定於5月12日通過對張的不信任動議。

會方通過不信任動議 小組裁張違保密協議

第二宗事件關於律師會5月14日就會內理事會選舉發新聞稿，理事之一的張達明在facebook稱新聞稿內容並非獲「全體理事通過」。理事會認為，新聞稿內容是否獲「全體理事通過」，屬「保密討論」而非「公眾領域」，認為張泄密。張在書面回應反駁，他在網上並無任何會員的立場、討論內容、投票票數等，亦稱理事會常規並無禁止公布議案結果是否獲「全體理事通過」。張指出，他公布結果的行為不會貶低理事會，更認為此顯示理事會包容不同意見，屬健康現象。

就張達明上述兩項行為，律師會的會員通訊指出，理事會委任獨立小組討論張的行為，小組於7月裁定張「違反保密協議」。

有執業律師透露，律師會今次替張達明特設「獨立小組」，乃因張「太政治」、「立場太鮮明」，律師會不想在處理事件時惹人詬病，故邀講法律界德高望重之人主持獨立小組，任何曾與張達明共事的人、現屆理事，都不會成為該獨立小組成員，避免予人覺得有利益衝突。