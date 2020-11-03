水泥貨櫃檢3億元冰毒 歷來最大宗

海關經風險評估及分析，上周四揀選一個由越南經海路來港、報稱載有1168包水泥的40呎貨櫃清關檢查。海關人員經X光檢查發現，貨櫃內放有15板包裝完整的水泥，個別水泥包裝膨脹，重量較報稱的每包20公斤輕，人員打開包裝檢查，於水泥中發現兩個以真空膠袋包裹的紙盒，內藏約2公斤冰毒。經檢查，人員共於251包水泥中檢獲501公斤冰毒，市值約2.98億元。

海關毒品調查科高級監督朱賢綿指出，涉事貨櫃來自墨西哥，來港前曾輾轉運到韓國及越南，並於越南停留約3個月，其間曾經有人提取貨物離開港口，一段時間後再送回港口。貨櫃原定離港後運到新加坡，其後才抵達報稱目的地澳洲。朱賢綿相信，案件涉及跨境販毒集團，毒品並非供應本地市場，由於涉事貨櫃為轉口貨櫃，故未有在香港拘捕。

目的地澳洲 輾轉運韓越避監控

朱賢綿續說，販毒集團企圖以迂迴路線逃避海關人員檢查及監控，現時冰毒在港黑市價格為每公斤60萬元，如送達澳洲，黑市價格將增加約5倍。

港口及海域科總指揮官李德信另指出，案中水泥包裝完整無缺、外觀一致，販毒集團以超過八成正常貨物，掩飾兩成違禁品，而且每板貨品均夾雜正常水泥及藏有毒品的水泥，增加調查難度。海關今年頭3季共檢獲244公斤冰毒，較去年同期增加2.8倍，當中於機場檢獲的冰毒佔近九成。