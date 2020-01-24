天文台系統被「未授權取覽」 泄370訂戶電郵

系統為政府部門傳媒提供天氣資訊

政府天氣資訊系統是一個為政府部門、傳媒機構等提供天氣資訊的網上系統。天文台指出，上周四（10月29日）發現其中一個向訂閱用戶提供天氣信息的伺服器，於上周二及三被未獲授權取覽。其中取覽的資料包括非敏感的天氣信息，以及訂閱用戶的登錄資料，主要包括370多個訂閱用戶的電郵地址及組織名稱。

稱未泄漏登入密碼

天文台稱，已就事件立即展開調查並加強伺服器的安全措施，以防止同類事件再次發生，並已通知警方、私隱專員公署和資科辦，以及受影響的用戶。

有受影響的用戶收到電郵，當中提及雖沒有泄漏任何人的登入密碼，但密碼已重設，又提醒使用者保持警惕，提防釣魚電郵。

警方表示，已接獲相關部門報案，稱一個伺服器懷疑被入侵。網絡安全及科技罪案調查科接手跟進案件，經初步調查，案件暫列「求警協助」，暫未有人被捕。

個人資料私隱專員公署表示，已收到事故通報，並按既定程序就事件展開循規審查。