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8‧3旺角非法集結 少年傷腳無法入勞教 官：無奈判囚

【明報專訊】去年8月3日「旺角再遊行」後演變成警民衝突，多人被捕。其中5名青年否認非法集結，早前受審後罪成，昨在九龍城裁判法院判刑。裁判官判處其中兩名較年輕被告進入更生及勞教中心，另兩名已成年被告入獄4個月。不過，案中最年輕被告、案發時15歲的學生，則因同時被裁定管有一支雷射筆，判囚半年。各人准以5萬元保釋等候上訴。

5名被告分別為案發時一名15歲、現年17歲的男生，以及鄧榮熙（17歲）、陳駿霆（20歲）、廖智峯（23歲）及方施陽（23歲）。5人被裁定去年8月3日在旺角彌敦道和亞皆老街交界與不知名者參與非法集結罪成；15歲男生另被裁定同日同地管有攻擊性武器、即一支雷射筆罪成。

另兩人入更生勞教 兩人判監

裁判官鄭念慈判刑時重申，事件中聚集人數眾多，案發地點是本港主要幹道，嚴重阻礙道路使用者，加上當日其他地方有合法示威，不明白被告為何要非法集結，故視案件有一定嚴重性。

裁判官考慮報告建議後，判鄧榮熙入更生中心，陳駿霆入勞教中心。由於報告中指出15歲男生有腳傷，體能不適宜進入勞教中心、更生中心或教導所，法庭無奈就兩項罪名判處合共入獄半年。其餘兩名被告廖智峯及方施陽，則各就一項非法集結罪入獄4個月。

資料顯示，同案中尚有4人被捕，分別是韓明恩（22歲）、陳嘉汶（34歲）、伍兆銘（24歲）及蘇澄怡（22歲），早前被裁定一項參與非法集結罪成，判囚4個月。

【案件編號：KCCC2065/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕旺角遊行 九龍城裁判法院 非法集結罪 管有攻擊性武器

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