林鄭今上京 周六晤粵領導

林太一行今午會經深圳前往北京，在北京期間會與相關部委舉行會議，6日會轉到廣州，翌日分別會在廣州和深圳與廣東省及深圳市領導會面，討論如何聯手推動粵港澳大灣區建設及深港合作。她會在7日晚上返港，離港期間由政務司長張建宗署理特首職務。

林健鋒望爭取盡快通關

行會成員、經民聯林健鋒期望林太向中央爭取盡快通關，認為現時香港疫情穩定，本地個案保持低數字。他稱，中美貿易戰影響香港，而內地經濟在疫情下復蘇得快，香港要走出困局，應扣入內地的內循環。

中聯辦籲港教科界「搶抓發展機遇」

另外，中聯辦昨發稿，副主任譚鐵牛昨出席一個網上座談會稱，中央政府對科技創新的重視、對支持香港發展創科的力度前所未有；他希望香港教科界準確把握發展大勢、主動搶抓發展機遇、協力推進基礎建設，積極參與香港國際創科中心建設等。