港聞

港聞二

許智峯涉內會衝突被捕 批港「步入警察國家管治」

【明報專訊】繼7名民主派人士前日因今年5月8日的內會衝突被捕，民主黨許智峯昨就另一宗案件到警署報到時，亦被指涉違《立法會（權力及特權）條例》兩項罪名、包括妨礙立法會人員罪被捕，與其他7人同於周四（5日）上庭。許智峯昨獲准保釋後批評警方「徹頭徹尾濫暴、濫告」，形容檢控標誌香港「徹底步入警察國家的管治」，質疑議員在立法會的議事程序由警方管治。

共拘8人 蓬佩奧譴責

美國國務卿蓬佩奧在Twitter發帖，稱強烈譴責（strongly comdemn）拘捕8名民主派人士，形容今次對民主派的威嚇是又一例子、反映港府是專制共產黨的共犯，「我們與港人站在一起」。

梁家傑質疑殺雞儆猴

湯家驊：立會非獨立王國

立法會前議員、資深大律師梁家傑在港台節目《千禧年代》質疑檢控有政治目的，有意「殺雞儆猴」，質疑立法會原持「尚方寶劍」，「卻由行政機關去斬你們（立法會議員）」；行會成員、資深大律師湯家驊則強調立法會並非「獨立王國」，「不能說（立法會）有自己法律、毋須遵守外頭法律，這是錯誤概念」。湯家驊又稱，刑事罪行要有犯罪意圖才能成立，議員走到台前鬧事，有可能被視為阻礙議會運作，但若該行為是「避免其他人阻礙議會運作」，就沒有犯罪意圖。

翻查資料，1985年時任布政司夏鼎基在立法局二讀《特權法》條文時說，法案賦予議員權力、特權及免責，令他們可無懼無私履行職務、維護立法機關尊嚴。當中提及，西敏寺國會議員可有特權，包括國會辯論言論可免因誹謗而遭採取法律行動；開會期間，未經議會許可下，可豁免在議會內被捕等。發言並提及，隨着香港走向代議政府，共識政治（consensus politics）或受壓；較理想是清楚地劃出議員的權力及特權、由立法會自行管理事務。

相關字詞﹕特權法 許智峯 梁家傑 基本法 湯家驊 戴耀廷 立法會議員 立法會

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