泛民突襲掌9附例小組 盼拖議程 5議員周四上庭 擬申改期防譴責案通過

部分小組即場同意提「延展」審期

另外，5名泛民議員於本周四需要就5月8日內會涉違反《特權法》上庭，民主派擬向法庭提出改期，以防譴責許智峯動議因部分泛民缺席而通過。

9個「先訂立後審議」的附屬法例等小組委員會昨日召開首次會議，全數由泛民當選主席，其中僅「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」有民建聯蔣麗芸挑戰泛民出戰主席一職，但以8票對14票敗予衛生服務界李國麟。

民主黨林卓廷在「人事登記（申請新身分證）令（修訂）（第2號）令小組委員會」上，在無人競爭下自動當選主席，會上討論有關換領新身分證在疫情下的運作安排，7月時因疫情暫停登記數天，抽起部分年齡組別，改於9月起開放14日予未換證者換證，民主黨涂謹申稱不少市民認為安排混亂。保安局首席助理秘書長林俊華稱，會因應疫情彈性處理未換證者。

冀先堆沙包 相關附例亦受關注

有民主派中人形容，民主派「突襲」加入附屬法例委員會，是希望透過在立法會大會提出延展來「堆沙包」，阻撓譴責民主派議員的議案，以及境外投票等爭議法案；另一方面是因相關附屬法例為市民所關心，有深入討論的需要，如「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」，包括市民關注的「599G章」、即禁止群組聚集規例，議員會質問官員政府不一致的人數規定邏輯，則使修正案在分組點票下難獲通過，亦要政府解釋清楚。

本周三、四的立法會大會議程上，有兩條政府法案、3條附屬法例延展議案，之後便是譴責議員議案，譴責許智峯議案排在譴責民建聯周浩鼎議案後。

尹兆堅：履憲制責任為由申延期

因涉違反《特權法》案件周四要上庭的民主黨尹兆堅表示，民主派會盡力在譴責許智峯議案前發言，若周四未及審議，民主派議員會上庭。不過，他擔心一旦進展未如理想，在多名民主派議員缺席下，譴責動議會通過，故民主派擬向法庭提出延期聆訊，理由是他們要留在立法會開會履行憲制責任，和有關譴責議案動議事關重大；即使法庭不批准延期，法庭發出拘捕令，「安全起見，我們要提早預警及陳述理由，要求改期好合理」。