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移除打卡點「沙灣鞦韆」 港大：樹木受損籲愛惜

【明報專訊】被稱為「隱世鞦韆」、位於薄扶林沙灣道臨海位置的「沙灣鞦韆」上月遭人移除。香港大學證實，多次發現有人把鞦韆懸掛樹上，令樹木受損，為安全起見已多次把鞦韆移除。有專程到該處「打卡」的市民大感可惜。

市民嘆可惜 港大：使用者亦有風險

位於港大何鴻燊體育中心附近的「沙灣鞦韆」位置臨海，市民可以日落下的大海作背景拍照，近年獲網民熱捧為「打卡熱點」。市民岑先生曾兩次前往，但由於位置偏僻，兩次皆未能找到正確位置。至上月他看到朋友在該處「打卡」，詢問正確位置，數日後第三度前往，發現鞦韆被移除，剩下繩頭纏在樹上，認為「可惜，又少了個打卡點」。本報記者昨日到場觀察，發現繩頭亦遭移除。

港大發言人昨回覆稱，根據地政總署牌照，港大負責該沿海路段的設施管理，定期審視該處樹木的狀况並修葺保養。港大指多次發現有人把鞦韆懸掛樹上，令樹木的枝幹受損，危害樹木，使用者亦有風險；為安全起見已多次即時移除鞦韆，並勸喻公眾要注意安全及愛惜樹木。本報上月中向地政總署查詢，逾兩周後獲回應稱，根據牌照條款，持牌人毋須就移除該鞦韆及修剪樹木向地政處申請。

在facebook設專頁介紹香港鞦韆位置的「鞦韆先生」，兩年前曾到訪「沙灣鞦韆」。他憶述該棵樹「較軟身」，坐上鞦韆時樹身亦有較大幅度移動，「重少少有可能塌」，自己亦「唔敢玩咁耐」。他估計「沙灣鞦韆」為附近的人自行設置，對被移除感可惜，希望有人可以在附近重置。

詹志勇：盪鞦韆或損樹幹組織

教大社會科學系研究講座教授詹志勇看過本報提供的照片後說，該棵樹因被纏上粗繩，樹皮已有「少少傷」，加上人坐在鞦韆上有重量，或對樹幹內的組織造成破壞，容易折斷，真菌亦有可能感染樹木，令樹木霉爛，構成危險。他稱該棵為銀合歡，生態價值甚低，但認為市民不應如此盪鞦韆破壞樹木，應愛護大自然。

明報記者 張煒明

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