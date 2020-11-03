名校女退學舉家移英 父：國安法加速我走

料女兒同學遲早走 朋友「走咗先算」

Sunny一家四口於7月時到達英國定居，當初放棄在港事業，現時待業中。女兒本來在九龍區一間私立名校就讀，決定移民後便毅然讓她退學，轉到英國繼續學業，其20多歲的長子亦在英國讀大學。以他所知，女兒的同學亦早有留學念頭，相信亦會陸續離港。

Sunny認為，近年在港發生的事令他對香港教育制度失去信心，「加上又有國安法，真係搞唔掂」。他透露身邊很多有下一代的朋友本來亦不想離港，「有錢個啲𠵱家都會走，用錢買個後備方案，無錢嘅都係走咗先算」。他說原本有朋友計劃在港生兒育女，現已打消念頭，「索性唔生，或者移到民之後先至生」。

正值壯年的Sunny原在港從事傳媒行業，早年已有移民念頭，「但都係諗吓先，有打算先送囡囡過來（英國）讀書，再睇吓自己同老婆走唔走」，但自去年社會運動不斷，至今年6月底國安法實施，成了他決意離開的「最後一根稻草」，「（國安法）直頭係加速咗我要走，社會太過動盪不安」，他認為港人應「走得就走」，「（香港）沒有前景，情况只會愈來愈壞」。