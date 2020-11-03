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名校爆退學潮 女拔罕有招插班生 英華書院：全港學校幾有同樣問題

【明報專訊】香港政局不穩，有港人舉家移民步伐加快，名校生退學潮持續。本地部分傳統名校回覆本報查詢時證實持續有學生退學，其中拔萃女書院因應該校的退學情况，近日罕有公開招收本學年（2020/21）下學期的中一至中四級別插班生。有教育界人士形容情况少見，相信與學生流失頗多有關，才會公開招收下學期學生，不排除《港區國安法》實施及多國公布的港人移民計劃成了退學潮「催化劑」。另一名校英華書院早於上學年期末流失約50名學生，本學年有10多學生退學，校長鄭鈞傑嘆道「幾乎全香港的學校都面對緊同樣問題」。

英華上學年至今逾50人退學

有教育界人士向本報透露，位於深水埗的直資男校英華書院出現「退學潮」，有多達數十名學生於同一時段退學。英華書院校長鄭鈞傑回覆本報查詢時稱，上學年學期末的確有約40至50名不同班別學生退學，新學年開始後亦有11或12名學生退學，他承認數字比去年略增，「上年（開學時）走幾個，今年走十幾個囉」，強調已招收了相若數目的插班生填補學位空缺。

鄭校長稱，早有心理準備面對大批學生退學，強調情况不獨出現在單一學校，「幾乎全香港學校都面對緊同樣問題，更有學校一級走了40多個學生」；他認為，近年社會不穩定因素無疑影響家長決定是否讓子女留港升學，但如學生的家庭資源較充裕，不排除家長因可負擔留學費用而為子女退學，他不評論家長是否受港區國安法影響或對香港教育制度失信心，「每個家庭總有自己原因，不能揣測」。

海外升學移民 部分名校退學主因

本報向12間傳統名校查詢「退學潮」情况，其中6間有回覆本報查詢（見表），各校學生退學原因主要是到海外升學或隨家人移民，亦有學生選擇在本地轉校。

值得留意的是，拔萃女書院上月28日回覆本報稱，自9月開學至今，各級申請中途退學人數少於10名，但校方將考慮於下學期收取插班生，並會在本月於網上公開詳情。記者近日查看該校網頁，發現校方已在網上公布招收本學年中一至中四插班生詳情，申請者須於本月30日或之前提交申請，成功申請者將於明年1月入學。

學友社：退學潮或近10年最嚴重　　　　

學友社學生輔導顧問吳寶城形容招收下學期插班生情况屬非常罕見，指拔萃女書院屬直資學校，如收生不足或會影響學校運作或資助金額，更會影響日後開班人數，「（招收插班生）估計係出現咗大問題」。吳又稱，這亦反映名校或是最受「退學潮」影響的組別，因名校生的家庭環境較好，家長或早已屬意子女負笈海外升學，現只是將計劃提前；他認為就算一般學校招收下學期插班生亦屬罕見，「（學生）會出現銜接課程、未能適應學校生活等問題」，稱這一波「退學潮」相信是近10年內最嚴重。

葉建源：國安法增移民意欲

教協副會長、教育界立法會議員葉建源亦認為，有傳統名校為下學期公開招生，相信該校流失率頗高，但名校生中途退學不算新鮮事，因大部分學生的家庭條件較好，選擇留學不足為奇。不過，他認為現時社會動盪，例如港區國安法實施難免令人不安，「有可能增加（家長及學生）選擇離開的意欲」，更稱社會事件不止影響部分人，「黃營同藍營嘅人都會有人走」。

教聯：涉跨境生疫情 社會事件有影響

教聯會主席黃錦良認為，傳統名校於本學年仍招收下學期插班生，情况確屬罕見。他提到早前聯會以問卷調查所得，今年中途退學人數比往年多，但涉及本港及跨境學生。他認為新冠病毒疫情令內地學生不再選擇到港升學，而近年發生的社會事件亦有影響。

明報記者 梁銘姿

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相關字詞﹕拔萃女書院 國安法 移民潮 退學

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