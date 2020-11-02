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2020年11月2日星期一
港聞二
派對房萬聖招客 32人除罩聚一室 逾堂食時限提供食物 一枱多於6人 梁子超：播疫風險極高
憂同業鬆懈出事 協會促守例
食衛局：倘提供餐飲 須遵守食肆禁令
萬聖夜11酒吧違防疫例 54人票控限聚
梅窩「住宿度假」爆疫 3人初確 酒店疏散住客 專家稱不當：應留樣本檢測
掃黃被捕 涉偷渡內地女確診 押警署入境羈留中心 16人須檢疫
盧寵茂批港檢測多「甩漏」
推行蹤記錄App 政府場地試行
旅發局資助本地團 即場購口罩八折 賞你遊出團 訪旅社老闆旗下口罩廠
憑單報團多限制 記者交6張4拒納
「智方便」數碼身分12月推 支援上網交稅牌照續期
綠置居剩1746伙 黃碧如：疫情影響
學者：強制檢測或侵自決權 質疑控疫效果 倡研不涉刑責方案
星港旅遊氣泡 邱騰華冀月底成行
多團體促退出劏房租管小組 業主代表：對方有成見
模擬電視月底終 6萬戶未轉數碼
港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場
擬一年後推升級版 加入連續纖維功能
尊子漫畫
【Emily】露宿十幾年 百歲火車卡有新居
【Emily】聶德權「有問題」 講明「撈過界」
【Emily】打過淞滬會戰 葉劉外公係國民黨軍官
【Emily】建造商會創會百年 出書講香港100建築
【Emily】培訓局推青年課程 教網上直播製作
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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