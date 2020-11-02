擬一年後推升級版 加入連續纖維功能

張毅表示，明年初推出的5軸3D打印機算是基本型，公司已有計劃，在明年底或2022年初再推出一款升級版。這款升級版的尺寸和基本型相若，但最大打印體積會增加1至2倍，並會加入連續纖維功能，即是可以將塑料包着一條幼細的纖維再打印出來。這樣有如水泥包鋼筋，令到打印體的強度大增，直逼金屬。纖維方面，用戶可以選擇玻璃纖維、碳纖維或凱芙拉（Kelvar，即避彈衣常用的物料）。視乎不同物料以及客戶需要的強度，纖維的直徑由0.02mm至0.1mm不等。

公司表示，這款連續纖維版5軸3D打印機售價可能要超過10萬元，其定位已經達到半工業級，僅次於使用激光熔化技術的3D金屬打印機。現時市場上只有幾家美國和俄羅斯公司推出加入連續纖維功能的3D打印機，但售價至少也要20多萬元，而且不是5軸設計。張毅等人認為要研發出升級版，估計要再投資200萬至400萬元，公司近期已開始和投資者商討融資問題。