多團體促退出劏房租管小組 業主代表：對方有成見

政府今年4月成立劏房租務管制研究工作小組，受疫情影響，上月初的首場公眾論壇改為網上舉行，昨午再舉行現場公眾論壇，會場旺角社區會堂每個座位分隔擺放，場內座無虛席。小組多名成員及運輸及房屋局副局長蘇偉文均出席。主席梁永祥開場發言時，提及小組內只有香港業主會會長佘慶雲擁有劏房單位租予租戶。

租戶：業主逆市加租 變相逼遷

多名劏房戶反映居住環境惡劣、租戶業主權力不對等、業主濫收水電費等，有荃灣劏房戶稱業主最近逆市加租1000至5000多元，認為是變相逼遷，租戶卻毫無保障。

佘慶雲：業主也是持份者

另外，多個關注團體代表要求小組成員加入租客代表，又稱佘慶雲早前申報有經營劏房，有利益衝突之嫌，要求他退出小組。梁永祥表示，業主代表在小組有一定角色，可為小組提供有用資料，又說小組有10多名成員，已包含不同意見，而佘慶雲只有一票，希望公眾停止針對他。佘慶雲稱，業主也是持份者，認為兩邊聲音都要聽，又稱在場者對他有成見，「連區議員都係咁」，一度引起在場者不滿。