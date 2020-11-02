綠置居剩1746伙 黃碧如：疫情影響

邀3.8萬家庭揀樓 認購比率5%

今期以市值四九折定價的蝶翠苑及青富苑共3696個單位，實用面積由187至471平方呎， 售價介乎約82萬至273萬元；連同14個因撤銷買賣協議而收回重售的長沙灣麗翠苑單位，合共3710個單位。

不過，房委會自6月29日邀請家庭申請者揀樓以來，銷售進度緩慢。房署資料顯示，截至上月30日已邀請所有家庭申請者揀樓，售出1964個單位，佔今期銷售單位總數53%。

一人申請者今起揀樓

房屋署成交紀錄冊顯示，仍有314個蝶翠苑和1432個青富苑單位未售，分佔該屋苑38%和50%。房署表示今日起邀請約170名一人申請者揀樓。今期綠置居原先為一人申請者預留400個配額，以目前仍有1746個單位未售及約一萬名一人申請者計算，即平均每5.7人可競爭一個單位。不過，本報統計發現，該1746個未售單位中，838個屬實用面積介乎187至189呎的「蚊型」單位，其餘介乎279至320呎。

運房局長陳帆早前表示，計劃未來數月推售約4700個綠置居單位，以及39個租置屋邨的回收單位。截至今年9月底，房委會已回收約640個租置單位。

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，今期綠置居銷售反應較前兩期「沒這麼踴躍」，相信受疫情及本港經濟環境轉差影響，令綠表申請者置業計劃更審慎，加上綠表可考慮租置單位貨尾及下期綠置居，導致今期反應較差。她稱，今期未售出單位會撥入下期綠置居；又表示房委會將檢視綠置居計劃，以決定是否需要調整。

招國偉指太多細單位 難吸家庭客

資助房屋小組成員、公屋聯會總幹事招國偉認為，除經濟環境因素外，今期綠置居有太多細單位，對家庭申請者缺乏吸引力。他預計，今期綠置居邀請所有一人申請者揀樓後，將有可能出現剩餘單位，建議房委會調低下期單位數目，避免浪費公屋資源。

另一小組成員柯創盛認為，受疫情影響，預期下期綠置居銷售反應與今期相近，且綠置居單位面積太細，未能達到公屋住戶改善生活的目標，建議房委會需視乎今期最終銷情，以決定是否調整下期單位數目，他將於本周五房委會集思會上提出檢討綠置居計劃。