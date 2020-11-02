「智方便」數碼身分12月推 支援上網交稅牌照續期

明報記者 林穎茵

「智方便」讓市民能以單一數碼身分和認證，與政府和商業機構網上交易。用家可利用個人流動裝置提供的生物辨識功能，如人臉識別、指模鑑別等，確認身分和登入網上服務。

資科辦發言人表示，智方便將於12月推出，率先支援20多項政府網上服務，包括稅務易、駕駛執照續期、求職者登記等，以及登入電力及煤氣公司等網上服務。 資科辦亦正協助醫管局應用程式「HA Go」及積金易平台採用智方便。

170金融機構沙盒測試

倡推優惠吸引市民

資科辦與數碼港今年3月合作推出智方便沙盒先導計劃，先讓金融服務機構，包括銀行、儲值支付工具營運商、虛擬銀行、證券服務及保險公司，以及數碼港和科學園從事金融科技的租戶或培育公司參與，至10月中約170間機構登記參加。

數碼港高級經理（金融科技及區塊鏈專家組）林耀邦表示，先導計劃提供智方便全套應用程式界面（API）的模擬接口，包括身分認證及電子簽署以作測試，除本地主要銀行、證券商及保險公司，另有逾20間數碼港金融科技公司參加，包括智能樓宇及按揭平台「上會」、提供風險與合規管理方案的「連融」及保險科技初創公司「醫結」等，主要利用智方便的身分認證API測試。

醫結聯合創辦人及行政總裁楊廣榮表示，過去政府透過香港郵政推出電子證書，但要向用家收費數十元，使用機構亦少；智方便則免費，且使用簡單，用家只需下載應用程式，門檻大降，而沙盒測試可鼓勵更多商業機構試用。楊又說，醫結正與本地保險公司合作，冀於智方便推出後，成為第一批應用的商業機構，用作身分認證買保險及保險索償。他建議政府及金融機構提供更多誘因，例如用「『智方便』登記買保險有優惠」，吸引市民使用。