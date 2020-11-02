憑單報團多限制 記者交6張4拒納

機印須清晰 酒店單不接納

據旅發局資料，「賞你遊香港」的本地團須以消費單據換領，有關消費要由10月20日起，於指定香港實體零售或餐飲商戶消費滿港幣800元，最多兩張機印收據，可供一人換取一個旅行團名額，換完即止，最後出團日期為12月31日。機印收據上必須清楚列有商戶名稱、消費項目、日期及消費金額方為有效，信用卡、易辦事等電子貨幣付款存根正本不被視為有效的商戶機印收據正本。

另外，購買門票、餅券、現金券、儲值卡或增值商戶會員卡、入油、電訊服務、醫療服務、美容及按摩服務、報讀課程、使用銀行服務、保險服務、投資服務、香港賽馬會投注項目、慈善捐款、使用停車場服務、零售或餐飲商戶之訂金、八達通增值、繳費靈、律師費、樓宇買賣佣金及租金的收據，均不適用。