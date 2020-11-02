旅發局資助本地團 即場購口罩八折 賞你遊出團 訪旅社老闆旗下口罩廠

鍾偉棠：沒強迫購物

本報記者昨以團友身分參加由衆輝國際旅行社有限公司舉辦的「美景輕旅行」。出團旅行社均要簽署《本地遊防疫承諾書》，遵守22項防疫指引，包括每團人數上限為30及不得超出交通工具座位數目一半。該團共有18名團友、4名導遊及工作人員隨行，全程以一輛53座旅遊巴接送，沒超上限。

行程首站到達紅磡「愛的家（香港）醫療器械防護科技有限公司」的口罩工場參觀，其創辦成員及董事鍾偉棠在場。團友先參加工作坊，介紹工作的口罩產品結構和品質，然後讓團友用水晶加工口罩製成「水晶口罩」。有團友即場問有沒有口罩出售，鍾表示專為團友設八折優惠，最終至少3名團友購買共10多盒口罩。其後職員安排約5分鐘讓團友隔窗觀看工場的生產過程，工場內只一人工作。一般口罩50個裝原價98至118元不等，八折後約78至94元不等。

愛的家（香港）醫療器械防護科技有限公司創辦成員及董事鍾偉棠，同為跨境巴士公司「港澳一號」董事，也是香港旅遊促進會創會會長。而眾輝國際，其營運總監崔定邦，則是香港旅遊業促進會總幹事。

被問到為何在本地團中加入參觀「愛的家」口罩廠行程，崔定邦表示，鍾偉棠為眾輝「大老闆」，是主要投資者，故安排到「愛的家」參觀。被問到會否擔心有利益輸送之嫌，崔表示行程中沒有主動推銷，只是團友主動查詢即場買口罩，不存在利益輸送，而鍾及眾輝國際的關係是眾所周知。他又解釋，參觀口罩廠是「創意旅遊」，世界不同地方亦有「工業旅遊」。

旅社否認利益輸送：關係眾所周知

鍾偉棠回覆本報時承認是眾輝的投資者，但在公司沒有職銜。他說行程中沒有強迫團友購物，按公價提供優惠，是「對得起客人」。

導遊上周檢測陰性：不驗客嘥氣

該團由早上9時半至下午4時許結束，本報記者所見，導遊嚴謹執行防疫措施，包括出發前每名團友要量體溫、填健康申報表證明過去14天沒離港或接觸新冠肺炎確診者等。每次上旅遊巴後，工作人員提供消毒搓手液讓團友潔手。導遊亦多番提醒團友，如非飲水、服藥都不可脫口罩，並提醒在公眾地方要分開4人一組行動。導遊又說，他上周五（30日）接受病毒檢測，翌日取得陰性證明，但認為此措施有點「嘥氣」，「只驗導遊不驗客，客有事都『瀨嘢』」。

明報記者