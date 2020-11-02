推行蹤記錄App 政府場地試行

張建宗表示，名為「安心出行」的感染風險通知App供免費下載，以記錄出行場所，亦有助衛生防護中心追蹤確診者的接觸者。他說，該App由政府資訊科技總監辦公室統籌開發，下載後掃描場所張貼的二維碼記錄出行，當場所出現確診個案，而用家曾與確診者於相若時間到訪，App會發出通知及健康建議。

自願參與 稱僅存用戶電話不存政府

張建宗強調，「安心出行」是自願參與、自主記錄，出行紀錄只會加密存放於用戶的電話，不會備存到任何政府或其他系統。資科辦正向不同場所，包括餐飲、卡拉OK、健身中心及的士等業界介紹該App，鼓勵參與。據了解，261個政府場所將率先張貼二維碼，包括康文署轄下164個室內設施，如體育館、游泳池、單車館、展覽館等；以及食環署轄下97個場地，如熟食市場及街市。

另外，張建宗又說，政府亦正籌備於東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂設立檢測中心，以在疫情較平穩時提供價格相宜的自費檢測服務。4個檢測中心初步為期3個月，由承辦商安排人員負責營運，正進行檢測承辦商採購程序。

（疫情第三波）