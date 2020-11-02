盧寵茂批港檢測多「甩漏」

盧寵茂昨在深圳透過電話接受訪問稱，病毒不會與人類「講道理」，會隨着人類活動蔓延，應以「清零」為抗疫目標。對於應否強制檢測，他認為病人有權利選擇，但在疫情下亦有義務及責任，做到「應檢必檢」。他說港深醫院會安排發燒患者於醫院門口等候，若屬懷疑個案須檢測；如病人不同意，院方則無法提供醫療服務。

胡定旭：港要守住關口 入境者應留樣本

全國政協常委、前醫管局主席胡定旭在同一節目稱，本港要守住關口，外地入境的人應接受檢測，不論是否豁免檢疫者，都應在機場或邊境口岸留樣本，當中由高危地區抵港的人應有檢測結果才離開機場。

港府計劃設立4個地區檢測中心，身兼華昇診斷中心董事長胡定旭說華昇有參與投標。他說目前檢測24小時內有結果，包括兩三小時化驗時間，該公司購入新儀器，有望縮短化驗時間至一小時；至於整體需時多久有結果，他稱要視乎採集地點和運輸時間。被問檢測費可否調低至400元以下，他只稱拭目以待。

盧：不應期望港深醫院由港醫診治

此外，港府資助居粵港人到港深醫院覆診，盧寵茂說有關計劃本月初公布細節。他稱港人不應期望在港深醫院由香港醫生診治，認為是不合理的期望，香港醫生主要負責該計劃行政管理。至於藥物方面，他說不少人會問是否進口的「來佬貨」，但外國藥廠會在內地設廠，強調包裝寫中文、中國製造，不代表遜色於外國製造。

（疫情第三波）