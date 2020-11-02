掃黃被捕 涉偷渡內地女確診 押警署入境羈留中心 16人須檢疫

涉4警員6入境處人員

感染源頭不明42歲女子8月中下旬抵港，報稱一直入住塘尾道206號東方泛達酒店，10月30日起病發。她在10月28日警方行動中被捕，其後被帶返旺角警署羈留，至30日送往青山灣入境事務中心的遣解審理組作訊問等程序，數小時後轉往馬頭角羈留中心。

警方表示，一名曾羈留於旺角警署的女子確診，28至30日期間有23名警察曾與她接觸，其中4人列密切接觸者。該女子於上月28日下午旺角警區特別職務隊及入境事務處特遣隊人員代號「搜鷁」（STEMPICKER）的掃黃行動中被捕，當時警員並非「放蛇」接觸該女子。消息稱，須檢疫警員涉兩男兩女，兩女警負責拘捕及搜身，兩男警則協助拘捕及負責犯人安排。

翻查資料，警方當日分別在旺角花園街97號及塘尾道206號拘捕6名24至42歲的內地女子，涉嫌非法入境，並在單位檢獲一批避孕套、潤滑劑及毛巾等。本報昨致電東方泛達酒店，接聽的女職員稱酒店暫不接受訪問。

入境處表示，確診女子於30日與另外6名新進入馬頭角羈留中心的羈留者，獲安排隔離及抽取深喉唾液樣本，翌日確診並送院，另外6人檢測陰性。該6名羈留者及6名於中心執勤的入境處人員被列密切接觸者，處方會安排中心所有羈留者及職員檢測。衛生署稱於旺角警署一同被羈留的人都要檢疫。

專家：性工作者偷渡者未必求診 應增巡查

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，涉性工作及非法入境者難以追查，亦未必主動求診，建議警方加強巡查，若傳播鏈持續或引致疫情大反彈。

其餘6宗輸入個案包括兩名印傭及一名菲傭，全部於上月30日抵港，並無病徵。

（疫情第三波）