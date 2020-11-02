梅窩「住宿度假」爆疫 3人初確 酒店疏散住客 專家稱不當：應留樣本檢測

8人同行分3房 酒店燒烤

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨有少於10宗初步確診，但涉3宗本地或相關個案。暫列源頭不明的26歲女子，與家人居住大埔圍頭村，於黃竹坑香葉道15號的小型公司任文職，4名同事包括其一名家人。

張竹君稱，該女子與7名朋友於10月25至27日入住銀礦灣海景渡假樂園，分3間房，其間曾在酒店燒烤，以及到附近茶餐廳午餐，當局至昨未掌握餐廳地址。她離開酒店翌日發燒，檢測顯示其Ct value（病毒數值）約22，即病毒量高。

有線職員發病後 偕8同事打邊爐

同行到酒店的包括一名有線電視工程部26歲男職員，昨亦初步確診，ct value約18。有線電視表示，該職員10月24日起放大假，感染後未返回公司，他10月31日凌晨發冷及頭痛，服止痛藥後無大礙，同日下午與另外10人到粉嶺下輋村聚會及打邊爐，包括有線7名工程人員及一名兼職記者，其間曾脫口罩進食10多分鐘，並接獲當局通知被列密切接觸者，其後因發燒送院，肺片清但檢測呈陽性，一同聚會的人須檢疫。

沒到酒店中三親戚亦中招 曾與10友打波

此外，一名15歲的中三男生為女患者親戚，他沒參與酒店聚會，曾於27日與確診女子見面及聚餐。男生得悉她確診後，隨即往急症室求醫，10月31日流鼻水，昨初步確診，Ct value約16。男生就讀基督教信義會心誠中學，他最後上課日為10月30日，防護中心建議學校停課14天。該男學生曾於29日放學後與10多名朋友在聯和墟打籃球，他們被列密切接觸者。

心誠中學昨上載通告稱今明兩日停課，由11月4至14日全校網上授課。所有學生或家長今天可回校取樣本瓶，並於周二、周三交回。

海景渡假樂園負責人李小姐昨向本報稱，該女子一行8人，分別住兩間家庭房及一間兩人房，曾到酒店外空地燒烤。她說昨已清空酒店，要求所有客人離開，職員正等候衛生署進一步指示，初步有4名負責清理房間的員工須檢疫，但暫未知是否所有員工檢疫。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，酒店疏散所有住客做法不恰當，最低限度要安排同層住客及職員留樣本檢測，並留下聯絡方法，以便追蹤工作。他說兩名入住酒店、初步確診的患者，未必是感染源頭，或有其他顧客或職員帶有病毒，若散出社區恐加劇病毒擴散。

他又認為，目前食肆75%入座率上限不容易再放寬，「不應該隨便改變」，而4人限聚令則名存實亡，目前商場、公眾地方聚集人數眾多，他呼籲市民應減少多人聚集，若環境狹窄、空氣流通差，戴口罩都未必可防止感染。

明報記者

（疫情第三波）