萬聖夜11酒吧違防疫例 54人票控限聚

警方前晚聯同食環署及民政事務處等部門人員，巡查中區及尖沙嘴區內30多間包括酒吧在內的餐飲業處所，發現11間涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；上述酒吧內共有54名顧客涉違反限聚令，執法人員遂向他們發出定額罰款通知書。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁昨出席港台節目《城市論壇》時估計，前晚食肆放寬營業時間至凌晨2時，加上萬聖節效應，估計業界生意額可回復到疫情前一半，惟節日效應下未能反映實際生意額升幅。

業界料生意額復疫前一半

對於有部分酒吧無遵守入座率限制等要求，梁稱前晚萬聖節是特別例子，全港有1400多間酒吧，大部分有遵守防疫規定，違規比例不算多，大多數僱客都有戴口罩，有防疫意識，而業界為重開酒吧已推行不少防疫措施，該會亦已呼籲業界遵守規則。出席同一節目的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，放寬限制後部分食肆生意明顯回升至疫情前八至九成。

（疫情第三波）