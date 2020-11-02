食衛局：倘提供餐飲 須遵守食肆禁令

疫情爆發前，派對房在香港發展蓬勃，自2月有市民在派對房內打邊爐而出現集體感染後，行業就備受衝擊，更兩次被政府指示停業。即使重開，亦須遵守多項防疫要求。食衛局回覆本報時清楚表示，派對房的餐飲業務須遵守《預防及控制疾病條例》第599F章下就餐飲處所的指示，即等同對一般食肆要求，在凌晨2時至5時期間，停止售賣或供應食物或飲品，並關閉作食肆用途的處所，營辦人亦須確保客人在該時段停止進食或飲用由場地提供的食物或飲品。

截至上周六 7派對房遭檢控

局方亦強調，如派對房內每個房間，或每個有效分隔的地方內有超過4人，有關群組聚集將不獲限聚令豁免。當局將視乎當時實際情况，決定違反限聚令者會否被票控。而除飲食以外，客人在非進食時無佩戴口罩，客人及場地負責人亦會干犯口罩令。根據局方及警方資料，截至10月31日凌晨5時，當局曾報告及巡查派對房393次，作出8個勸喻和警告，以及7次檢控。

梁子超：派對難保1.5米距離

呼吸系統專科醫生梁子超認同派對房人潮聚集屬極高染疫風險，他表示現在疫情未完全「清零」，不鼓勵多人聚集或參加派對活動，特別是參加派對者或非親屬關係，對方此前曾到過什麼地方或接觸過什麼人可能一無所知；而在派對上不免會有一起進食、聊天、拍照或肢體接觸，甚難做到保持1.5米的社交距離。

（疫情第三波）