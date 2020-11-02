憂同業鬆懈出事 協會促守例

有派對房稱獨立空間不受限

「有問題鎖門 不怕查牌」

派對房於9月中獲准重開後，政府要求業界遵守多個防疫要求，包括每一房間/被分隔的空間不得有超過4人駐留等。不過，本報上周以顧客身分致電多間派對房，表明希望於上周五舉辦有20人的派對，同時查詢場地會否有人數限制，有場主就聲稱場地不限參加人數，指因派對房是獨立空間，有問題時會立即鎖門，故不怕警察查牌，叫記者毋須擔心。

香港派對場地協會會長林漢然受訪時表示，上周末的派對房預訂早已滿額，大部分是顧客租場舉辦萬聖節派對。林稱，現時本港約有500間派對房，向協會登記為會員的業者則約100名，協會一直強烈呼籲會員嚴格遵守政府所規定的防疫措施，但表示協會不是執法機構，無法確保每個會員遵守條例。

業界碰困難不知找哪單位

林漢然承認，擔心某些防疫鬆懈的派對房一旦出事，會給行業帶來影響。面對聖誕檔期將至，他促請會員遵行防疫措施，維持每個房間或空間不得多於4人等規定。

林漢然又表示，派對房是近7、8年出現的新興行業，政府雖不斷鼓勵年輕人創業，但政策上跟不上步伐，截至現時都沒有給予派對房一個專屬牌照，間接抹殺行業發展，也因此延伸了很多「私竇」問題。他無奈稱，政府支持酒店staycation，卻忽視派對房生存空間，派對房遇到問題欲查詢時也不知道要找哪個政府單位詢問。

（疫情第三波）