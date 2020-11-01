涉掌摑校服女生 4少女被捕

片段內容涉借錢被拒 粗言辱罵

網上流傳片段約長40秒，片段開首，一名女生稱「快啲啦，仲細力呀？」施襲女生隨即掌摑事主（圖），根據對話內容，施襲女生早前向事主借取100元被拒，並發現事主曾到網吧消遣，事主解釋當時身上只有50元，施襲女生再掌摑事主，並以粗言穢語辱罵，事主左臉頰紅腫。據了解，該處為其中一名施襲者家後樓梯，事主被欺凌兩小時。兩名女生穿着的校服屬於旺角聖公會諸聖中學，本報致電該校查詢，至截稿前未獲回應。

警方稱上周五接獲13歲受害人由監護人陪同下報警，指上周四在旺角一學校女廁及住宅大廈內被人圍打及欺凌，包括掌摑、腳踢，被要求跪下及用化寶盆笠頭，臉、腹及膝部受傷。警方昨日拘捕4名未成年少女，年齡13至15歲，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。4人皆與受害人同校，其中兩人同級，另外兩人較高年級。

旺角警區刑事調查隊第四隊主管陳浩軒稱，事件由事主及一名施襲者早前互相言語侮辱而起，相信不涉金錢問題，據悉拒借錢事件為二人積怨。教育局稱絕不容忍欺凌事件，已即時聯絡學校，提供適切的意見及支援。