機場檢1800萬元石首魚魚鰾 屬瀕危物種 製花膠每件可售10萬

海關機場科空運貨物第一組指揮官袁柱明表示，平日較少急凍海產由墨西哥運到香港，關員根據情報分析及風險評估進一步查驗該批貨物，由於魷魚表面已結冰，難以分開，關員利用溫水將魷魚逐一解凍，發現內藏10多條魚鰾，每條約長1.3米，15箱貨物中共有9箱藏有走私魚鰾。

每條1.3米長 藏急凍魷魚內

海關翌日在粉嶺一個工廈單位拘捕一名39歲本地男子，懷疑與案有關，涉事單位為物流貨倉，海關不排除不法分子利用貨倉作為中轉站，透過迂迴運輸路線企圖掩飾貨物最終目的地，不排除有更多人被捕。

粉嶺物流倉拘一男 疑作中轉站

漁護署瀕危物種保護主任陳翰奇稱，檢獲的石首魚來自墨西哥加利福尼亞灣，是當地特有品種，因生存環境遭破壞及長期捕撈，已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I的高度瀕危物種，禁止作商業貿易。石首魚魚鰾可製成名貴花膠，市面稱呼為「金錢鰵魚肚」或「金錢肚」，體積比一般花膠大，有一對比魚鰾更長的鰾管，每件花膠售價達10萬元。

今年6月，機場海關檢查由美國洛杉磯抵港、報稱為鮮魚的20箱貨物，揭發魚柳裹着共重160公斤石首魚的魚鰾，市值逾2500萬元；海關指兩宗走私案件均以濕貨空運形式到港，但相信兩案並無關連。