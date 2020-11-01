港大推科研專才課程 4年完成學士碩士

收生及國際生交流總監事務總監嚴志堅介紹港大最新的「理學院科研專才啟導課程」，學生可以在第二年就開始接觸碩士課程相關的科目，有別於先讀完學士再讀碩士的模式，把兩個學位整合，4年內取得學士及研究碩士學位。

學額15至20人 頂尖學者指導

嚴說，學生可選擇生物、化學、數學等7個精研主修科，由港大頂尖科學家個別培養及指導學生，讓學生可在更早時間就接觸科研，令未來學校內的研究更快能對社會有廣泛影響。他指，課程預計收15至20名學生，學費能否維持每年約4.2萬元則仍待確認，將於下月11日公布詳情。

資訊日亦透露文物保護將與測量學合併，學額43個，呼籲對保育有興趣的同學報讀測量學。

就今屆聯招，嚴志堅稱，今年工程學院及內外全科醫學士等部分課程將提早在12月於網上面試，盼可讓學生專心備試。至於其餘學科在6月面試，簡介會上亦指會視乎疫情發展，決定是否進行實體面試。