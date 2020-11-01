環保署擬引智能技術 拓家居廚餘收集效益

【明報專訊】香港過去5年每日棄置逾3000公噸廚餘，是都巿固體廢物最大單一來源，2018年佔總量逾31％，每日達3565公噸，當中逾三分之二是家居廚餘，惟港府一直未有為住戶提供廚餘回收渠道。環保署回應本報查詢表示，為提升家居廚餘回收效益，回收基金已成立專項，將在短期內推出以支持屋苑引入智能廚餘收集箱技術的項目申請。
小蠔灣廠僅收工商業廚餘
環保署發言人表示，位於小蠔灣的有機資源回收中心第一期（O·PARK1）主要回收來自工商業界的廚餘。在2019年的廚餘處理量為每日平均約100公噸；在2020年初的處理量輕微回落，主要是由於工商業界的廚餘量受疫情影響而減少。O·PARK1的處理量在2020年下半年逐步回升至每日約110公噸。
至於離島的廚餘處理，環保署指現時該署委託離島轉運設施營辦商，在長洲及南丫島的榕樹灣推行「離島廚餘回收再造計劃」，邀請長洲市中心一帶的食肆、旅舍及安老院，以及南丫島榕樹灣大街一帶的食肆及學校，放置廚餘回收桶。廚餘會分別送往長洲及榕樹灣廢物轉運設施篩選，並以密封式堆肥技術處理，把廚餘轉化肥料。計劃由2012年3月推行至今已收集及處理約1050公噸廚餘及轉化約62公噸肥料。