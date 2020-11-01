黑水虻成蟲無害 蛹作飼料蛋白質高

星洲一條龍服務 養殖售賣幼蟲

黑水虻是一種腐食性昆蟲，生命周期只有約30日，成蟲只有數日壽命，幼蟲可24小時不斷進食禽畜糞便和廚餘，排出的糞便可用來堆肥；黑水虻本身蛋白質含量高，幼蟲或蛹可以出售作為飼料，例如用來餵魚。

本港小蠔灣廚餘廠採用厭氧方式將廚餘轉化成肥料，近年內地、台灣及新加坡則選擇「蟲治廚餘」，以黑水虻幼蟲消化廚餘。據央視去年報道，天津一家農場飼養了12.5萬隻雞，每日產生約百公噸雞糞，全以黑水虻處理；新加坡女皇鎮的城市昆蟲農場Insectta提供一條龍服務，包括養殖黑水虻及每日到食肆收集約6公噸的廚餘，作為黑水虻的飼料，該公司亦提供網購黑水虻蟲卵及幼蟲等產品的服務。

中大早年曾探討黑水虻消化廚餘的效能，2015年公布研究結果。中大生命科學學院前副教授朱利民表示，用昆蟲消化廚餘，其中一項重點是將廚餘中含量較低的蛋白質，轉化成為蛋白質含量較高的蟲蛹，可用作飼料，增加轉化效率，亦可減少廚餘。他認為港府應探討在偏遠地區以昆蟲就地處理廚餘，「做得幾多得幾多」，惟首先要解決土地短缺問題」，政府有責任探討是否可行。

（城市保育）