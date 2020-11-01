南丫島試驗黑水虻幼蟲消化廚餘 轉化糞便作肥料 環團冀擴至所有鄉郊

明報記者 馬耀森

南丫部落負責人陳錦偉表示，南丫島有不少居民本身自行回收廚餘，甚至購買容量10多公升的廚餘箱，加入酵母菌，將廚餘再造堆肥。但該組織認為，按目前政府規劃廚餘處理廠，位於北區沙嶺的第二期廚餘廠最快2022年啟用，而該廠與大嶼山小蠔灣廚餘廠均處偏遠地區，不適合收集離島家居廚餘。

暫試餐前廚餘 不油膩易消化

南丫部落遂參考近年內地、台灣及新加坡採用的黑水虻處理廚餘方式，認為可以「化整為零」，在離島及新界鄉村設置回收設施，直接將廚餘變肥料。該組織今年9月起推行3個月試驗計劃，有8個家庭參與，暫時只回收「餐前廚餘」，例如生果及蔬菜切掉的部分，避免廚餘太「油膩」，昆蟲難以消化。

該回收設施由兩個膠箱組成，箱內放置數萬條黑水虻幼蟲，記者上周到現場發現箱內的廚餘已變化，變成深褐色的肥料（黑水虻的排泄物），若蓋上膠蓋，站在膠箱旁邊幾乎聞不到味道；該設施被多間村屋包圍，距離最近的村屋只有5、6米，試驗計劃至今未有居民投訴有臭味。

陳錦偉指，南丫島有不少居民會在村屋後花園種菜，其中一名參與試驗計劃的居民借出屋旁空地放置廚餘回收箱，又撥出部分長滿雜草的土地予其他參與計劃的居民開墾及種菜，用黑水虻排泄物作肥料。

組織者：回收政策忽略離島

在南丫島居住了10年的Wing表示，飲食習慣多菜少肉，餐前廚餘包括洋葱皮、火龍果皮、木瓜皮等，每周收集約1.5公斤，經黑水虻消化後成為肥料用來耕種，可減輕堆填區負擔。她說不少街坊得知島上提供收集廚餘設施後都希望參加，冀試驗後盡快擴大收集量，讓更多居民參與。陳錦偉稱，若試驗成效理想，需更多資源擴大計劃，例如增加回收設施，及計算堆肥（黑水虻排泄物）或魚糧（蟲蛹）的產量與出路等，游說更多居民參加問題不大，因島上不少居民習慣分類回收，問題反而是政府回收廚餘政策忽略了離島居民。

中大生命科學學院前副教授陳竟明認為，處理廚餘要因地制宜，離島偏遠不宜收集後再運到大型廚餘廠，有社區試驗以蟲治廚餘是好開始，促政府為新界及離島居民提供回收配套。

（城市保育）