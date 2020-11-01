葉劉：港人入籍他國3年不返港 失居留權投票權

葉劉淑儀昨日在now新聞《大鳴大放》的訪問中表示，有關條例自1997年已存在，不少外國人喜歡保留香港居留權，會留意離港3年內返港，但「華裔港人無咁留意，以為永遠都有（居留權）」。

稱出入境無問題 投票或要DQ

根據基本法附件III，《中華人民共和國國籍法》（國籍法）適用於香港。葉太說，根據中國國籍法，定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍的，即自動喪失中國國籍，已成為外國人，3年內不返港會喪失居留權，即不屬於永久居民，「出入境無問題，但回來投票，有人投訴可能要DQ（取消選民資格）」。

境外投票倘不公正 廉署仍可檢控

政府提出研究境外投票，泛民質疑內地投票不公平公正，葉太稱《選舉（舞弊及非法行為）條例》有「域外管轄權」，雖然廉署不可直接在內地執法，但若果有足夠證據，內地公安或警務人員把證據交給廉署，仍可檢控；政府雖然不可安排官員在內地執法，但可以安排觀察員確保選舉公平公正，如選管會可以觀察，法官、律師會、會計師、核數師、商會、太平紳士、人大代表等也可以。

根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》第5條，條例適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出的。政制及內地事務局上周出稿指出，廉署不能在境外執法，若調查時需於內地搜證，會要求內地相關單位協助。

黎棟國接受本報查詢時稱，關於永久居民身分的法律十分複雜，若永久居民因法律原因而喪失居留權，不代表該人不能入境，因入境條例有規定，當永久居民失去居留權，會自動變為入境權，用身分證出入境無問題。至於如何執行取消永久居民的身分，他說不會每次入境都「查三世書」，因現實上不可行，通常是有人舉報或投訴才處理。

他說，永久居民身分的確可喪失，可見於《基本法》第79條有關立法會議員資格的條文，其中一個喪失議員資格的情况是「喪失或放棄香港特別行政區永久性居民的身分」。