卸任前最大心願：讓張翔走出校長室 與學生對話

李梓成形容，張翔真人如當年初上任的形象一樣，是友善的人，但形容他未必懂應對師生，有着「I just speak my mind的科學家脾氣」，未能體諒、同情學生。

形容校長友善 未必懂應對師生

在不少港大學生口中，張翔這年來「神隱」，與他見面較多的可能要數李梓成，「他（張翔）常覺得見了我就是見了學生」。雖然自己是民選的學生代表，但李梓成認為，張翔身為校長，有責任直接與學生溝通，「不見學生，是因為他怕被圍、被罵」。在他而言，張翔確是親切的人，張亦曾多次因為李梓成的付出，親自言謝。

李梓成憶起自己初上任校委，遇上政府去信立法會撤回大學20億元撥款建議，當時政府稱需時向議員解說。李梓成便去信不同政黨，向他們闡明撥款對大學、社會的重要性，而當中有建制派亦曾表認同。撥款最後獲批，張翔亦向他表謝意，稱「感謝你為大學付出的一切」，但李梓成說，「不會因為他與我關係怎樣，就會附和他所有決定」。

稱張被阿諛奉承者包圍 致一意孤行

他比喻現時的張翔就如古時被宦官圍繞的皇帝，「身邊包圍着對他阿諛奉承的人，令他更堅信自己是對的」，一意孤行要把事完成，所以不論私底下抑或公事上，他總不厭其煩地叫張翔面對學生，「不可以再成班人圍爐……香港大學那套不是這樣的」。