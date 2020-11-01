為副校任命風波落淚遭揶揄 不號召硬闖惹批評

稱不想同學受傷 「憤怒好廉價」

李梓成上周二在記者面前哭之前，其實已痛哭了一遍，當時校長張翔、副校長及立法會議員石禮謙也圍在他身旁，着他勿哭，更稱欣賞其勇於發言表態的勇氣，但他當時只感校委會的決定荒謬無比。他當日也曾想過辭職以示不忿，最終打消念頭。除了仍有職責未完成，他不想給社會「大學生輸打贏要」的印象，「失敗了就逃避是懦夫，繼續承擔公眾責任，是展示給公眾年輕人應有的風範」。

視馮敬恩偶像 錢包放「困知勉行」贈字

港大學生會前會長馮敬恩2015年於陳文敏副校任命風波中，曾與學生及校友衝入會議室抗議，其實李梓成視馮敬恩為偶像，「港大有危險、有需要時，他總會奮勇當先」，而李梓成的錢包4年來更一直放着馮敬恩贈他、寫着「困知勉行、克明俊德，唔好死，要加油」的小字條。李梓成於是次副校任命風波，卻沒有效法馮敬恩。「動有時、靜有時」，他緩緩說，自己不怕承受法律責任，但現場學生人數不多，衝擊行動效果有限。

李梓成自言上任校委後，與以往最大的分別就是學懂撫平不快，把無力感成為動力。從戴耀廷被即時解僱，到申作軍、宮鵬獲任命，學生的訴求彷彿不被聽見，屢次受挫，預視未來在校委會擔任學生代表的路只會愈來愈難，「一定會受到打擊、一定會不甘心」，但不會輕言「大學淪亡」，「只要團結一致，這所大學始終是香港大學」。他以當年馮敬恩的贈言，寄語下屆本科生代表、以至港大所有學生：「唔好死，要加油。」