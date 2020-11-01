【周日人物】港大學生校委李梓成 雙耳弱聽讀音樂 因敢言獲取錄 校委會內舌戰權貴

明報記者 蕭愷情

若沒助聽器 一米內聲音也聽不見

李梓成雙耳均是中至深度弱聽，若沒有助聽器輔助，一米範圍內的聲音也聽不見。他幼稚園至小四需同時上特殊學校及主流學校，從特殊學校鍛煉讀唇、咬字發音的「功夫」，也從主流學校上正規課程，自小四本港落實融合教育，便「被丟進」主流學校大世界。他形容自己有點「幸運」，又有點「天分」，才說得一口「還不錯」的廣東話及英語，奏得一手鋼琴、中國笛子及簫，成功升讀大學。

樂評獲報紙刊登 受港大音樂系主任垂青

17歲的他為交功課寫了一篇樂評，老師甚為賞識，建議他投稿至報章，獲得刊登，於是便一直保持寫樂評的習慣。他的樂評有時用詞辛辣，直指音樂會不濟之處，「我不是純批評，批評一定要有依有據」。他的樂評受到港大音樂系系主任的關注，更親自致電給他，讚賞他敢言，並邀請他參加音樂系面試，最終他亦因此獲取錄為港大音樂系特別生。

去年學生會署理會長黃程鋒突然辭任校委會本科生代表，曾擔任學生會幹事、校董會成員的李梓成熟悉校政，也曾與校方「交手」，自覺是當時校內最有經驗的人選之一，認為校委會不可成為橡皮圖章，遂毅然參加補選，結果成為歷屆票數最多的校委會本科生代表。

社會賢達群起攻之 感學生意見不被尊重

回想去年11月初上任，首次參加校委會會議之時，看到身邊圍繞政經名人，李梓成緊張得不敢發言，後來參與人數較少的委員會，發現自己的一票原來舉足輕重，發表的意見原來有人認同，才頓覺自己身分已然不同，肩負的責任也隨之加重，會議上他不再沉默，反而跟其他校委唇槍舌劍。面對外界、其他校委多番質疑，他坦言亦有壓力，「試想想一眾社會賢達群起攻之，你會覺得學生聲音完全不被尊重……但我問心無愧，我走出來是代表學生發聲，就着不合理的地方發聲」。

學業校委工作繁重 無法海外參賽不言悔

兼顧學業和校委工作幾乎耗盡了他的時間，「早上做訪問、下午上課、晚上寫聯署聲明，深夜做功課」，他笑言自大學二年級上任學生會幹事後，已練成「10秒鐘看完餐牌、15分鐘吃完飯」的技能。他沒想過，這年來港大甚多「大茶飯」，音樂系的他也因此少了許多練習樂器的時間，縱然成績依然名列前茅，但眼見多名同屆同學參加不少海外比賽，自己也是羨慕不已，然而他不言後悔。

對XGU名稱反感 籲同學別自侮

李梓成於樂評的網頁形容自己「一手談藝、一手論政」，平常也愛撰寫時評的他，未來沒打算從政。他明年將畢業離校，目前計劃到外國進修，海歸回來再次貢獻港大。至於會否擔心回來之時，港大成為學生戲謔的XGU（XianggangU），他說對此名反感，籲學生「不要侮辱自己、妄自菲薄」，學生不可只倚賴一個學生代表之力對抗，「每個人遇到不公，就要立即發聲」，守護屬於港大學生的香港大學。