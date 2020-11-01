調查：兩成家長教員有情緒問題

調查共訪問581名家長及149名教職員，其中84%受訪家長為女性，結果小學家長分別有13%、14%及14%有中度至嚴重的抑鬱、焦慮或創傷後遺症狀；教職員分別有11%、15%及14%。香港精神科醫學院副院長（常務）陳國齡表示，平均22.9%家長及21.5%小學教職員有一項或多於一項精神健康情緒問題。

陳又稱，相比疫情前，如休閒活動或社交聚會每減一成，現中度至嚴重情緒問題機率增14%或13%；在自評染疫機率時，每增加1分（5分滿分），出現中度至嚴重症狀情緒問題機率增九成。

她解釋，休閒活動及聚會是減壓方法，如做不到喜歡的事，又不能與朋友傾訴等，會失去減壓方法，增加情緒問題風險。另外，當一個人太焦慮，事件未發生已預想最壞情况，這些「災難性想法」往往與現實脫節，愈焦慮便愈想得差，愈想得差又會愈焦慮，致惡性循環。

香港精神科醫學院於9月在6間小學推「家校齊家教」先導計劃，支援小學生家長及學校工作人員的情緒。陳國齡建議，家長應做好防疫，亦要維持作息等。她又稱，為子女追趕學業反而是最次要，提醒家長也要對子女的負面情緒表達確認。

（疫情第三波）