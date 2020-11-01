檢測站招標大致完成 望月內啟用非港人可用

昨再現零本地確診，3宗新冠病毒個案均為輸入個案，包括一名貨機機組人員，累計個案增至5323宗確診和1宗疑似個案。

陳肇始昨在商台稱，政府已選定4區長期檢測中心的地點，分別位於鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂和元朗市東社區會堂，會一周七天、每日朝八晚八開放。她說已大致完成招標程序，期望本月內啟用，盼能配合旅遊氣泡和價格「盡量低」，中心開啟後醫管局普通科門診會繼續派樽。

有化驗業界中人透露政府已向業界發標書，當中要求業界就每個樣本檢測價格報價，價格包括為無病徵市民做拭子採樣、化驗和提供報告，接受業界做混樣檢測。服務對象亦包括非香港居民，不包括曾做咽喉和鼻咽手術及6歲以下幼童。檢測中心接受付費檢測，政府消息稱新加坡旅遊氣泡下旅客可在此檢測。

業界消息稱，鰂魚涌和元朗的中心最多可設10個採樣站，油麻地和沙田的中心最多可設5個採樣站，投標機構可在4個地點選優次，目前所知應是價低者能優先選營運地點。消息又指今次招標服務期為11月至明年1月，料若日後延長運作可能會再招標；若檢測中心最後取樣人數未符指定數目，會由政府付一定費用。

稱前日個案無礙免檢安排

陳肇始：內地疫情非常穩定

就前日一名從深圳返港後獲豁免檢疫44歲男子確診，外界關注會否影響豁免內地港人抵港檢疫，陳肇始說有關病人於潛伏期往返內地，風險評估亦認為內地疫情「非常非常之穩定，是完全無問題，呢個個案唔會令我哋卻步」。她續說，初期會先行廣東省港人可經陸路回港，一開始只有深圳灣及港珠澳大橋口岸通行，並設配額，但明白跨境學童等有需要，會與其他政策局商討；日後若發現內地局部地區現疫情，經衛生署評估後認為不宜豁免檢疫，就會將有關城市放回須檢疫類別。

強制檢測方面，陳肇始強調，「唔係話要扼殺大家自由」，目標是在疫情嚴重、當需要大眾參與檢測以控疫時使用，正研究包括病徵者、有爆發的地點和高風險及高接觸職業三類人。

（疫情第三波）