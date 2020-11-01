萬聖夜旺丁 爆疫吧歌手唱歌拉低口罩

曾爆疫的尖沙嘴諾士佛臺酒吧All Night Long昨晚座無虛席，要排隊內進，職員為顧客量體溫及提供搓手液。台上有6人樂隊表演，低音結他手全程拉低口罩，女主音唱歌時亦拉低口罩至下巴，唱完即戴回。酒吧職員回應稱，認為台上台下有隔板亦可以。據最新規定，表演者須戴口罩、設隔板，表演前後均不得接觸觀眾。

廿人落舞池 有外籍客無戴罩

記者昨晚約9時半亦到曾爆疫的蘭桂坊酒吧Insomnia，歌手和樂手都戴口罩，台上台下有膠板相隔。記者觀察的約一小時，高峰時有廿多人跳舞，部分外籍客手持酒杯，沒戴口罩跳舞。當舞池的人開始增加，他們即戴上口罩繼續跳舞。酒吧外有告示要求客人在店內要戴口罩，當記者在場內坐下並除口罩時，有職員上前提醒。酒吧負責人稱，已提醒客人戴口罩，但難跟隨每個客人、確保他們每一刻都沒違規，並請記者離開。

食環署與警方上周五晚至周六凌晨展開聯合行動，在灣仔、中西區、油尖旺等巡查89間處所，發出54次口頭警告，並檢控6名負責人，主要涉枱距不符規定及每枱人數超上限。另外，警方稱昨凌晨發現蘭桂坊一帶有5間酒吧涉違反限聚，其中3間酒吧分別有7人、16人及22人於凌晨2時後聚集消遣，涉違反限聚令，故向他們發罰款通知，並將檢控5間酒吧負責人。警方昨亦在深水埗向4人發出違反口罩令的罰款通知。

（疫情第三波）