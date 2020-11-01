財爺稱發債擬作投資基建 為支持經常開支「不對」

iBond反應好 或加推

另外，有報道指政府擬在11月底前將「明日大嶼」前期研究撥款，在立法會財委會調前審議，發展局回覆時無明言時間，只稱會繼續爭取財委會批准撥款。財委會主席陳健波表示，政府有權調動議程，他暫未收到通知政府會將明日大嶼前期撥款「插隊」。

陳茂波在商台《政經星期六》表示，通脹掛鈎債券（iBond）認購反應不錯，或會加推，除了iBond亦會推出銀髮債券，估計在今年底前推出予65歲或以上人士認購，而銀髮債券最低息率比iBond高。他在港台《星期六問責》強調，政府發行iBond籌得的錢不是用於開支，而是投資債券基金，回報會繼續滾存，派息予債券持有人。

他又說，不少新經濟公司在香港上市，會令香港股票市場能更新，對吸引投資者來港重要，現時進展良好；4月至今共有約二三千億元流入香港，而流入的資金會兌換成美元，不會用作風險投資，不擔心資金流出會影響金融穩定。

（疫情第三波）