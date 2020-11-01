不推第三輪保就業 陳茂波：不一刀切 稱與旅界有溝通 學者倡針對重災行業

李兆波：港經濟數據最差已過

中大商學院高級講師李兆波稱，觀乎近期本港經濟數據，最差情况已過，目前在谷底徘徊，之後將反彈。他批評，上兩輪保就業計劃不論行業有否需要都幫，對納稅人不公平，建議政府應針對重災行業如旅遊業推出第三期保就業，稱聖誕、新年將至，若個別行業有裁員等消息，會影響消費氣氛。

陳：政府開支邁整固期

陳茂波昨出席港台《星期六問責》和商台《政經星期六》，提到本港經濟在「谷底整固」，第三季經濟按年下跌3.4%，跌幅較第2季收窄，按季增長3%；失業率數字有改善。他稱，要經濟改善，本地疫情要持續受控，消費、餐飲等各方面要比目前更好；此外取決於內地經濟情况，明年內地經濟增長或達8%，香港鄰近第二大經濟體的內地，內地經濟好就能幫助香港出口，香港扣入內地的內循環，能夠通關、生意流通，對香港幫助很大。

他預計2020/21年度財赤會逾3000億元，但本港8000多億儲備仍是不錯的水平，惟經濟復蘇需時，政府開支進入「整固期」要謹慎，但同時「應使得使」。有聽眾問會否再全民派錢，他說「目前去穩經濟幫市民，不能一招了，我們都會審慎行事」。

「同一力度幫係隔靴搔癢」

保就業計劃11月完結，陳稱兩輪計劃已用900多億元，未來協助不同行業不能一刀切，說「有些界別其實受影響唔係咁大，你又照同一力度幫佢；有些界別受影響較大，你又同一力度，即係隔靴搔癢」。對於如何協助旅遊業，他稱已宣布多辦本地團，希望幫旅遊業做多些生意，與內地通關都是其中一個考慮。

旅遊界議員姚思榮說，兩輪保就業計劃起到作用，旅行社倒閉情况不明顯，三輪防疫抗疫基金有不同程度資助，對穩定就業人數有幫助。他希望未來可推一筆過資助，例如一間旅行社資助8萬元，冀多捱半年，及專設「保就業」計劃向每名員工補貼最高9000元等。他稱會繼續向政府高層爭取資助和通關。

明報記者

（疫情第三波）