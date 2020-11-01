酒店變「寵物友善」 可攜犬入住吃自助餐

昨有不少酒店大堂有港客排隊，沙田凱悅酒店昨中午約半小時內有逾10組客人等辦入住手續，大部分是一家大小，也有情侶。部分人帶了篋，也有人帶「Happy Birthday」汽球、鮮花等。在沙田萬怡酒店大堂，昨午2時許約有4至6組客人等入住，大部分帶了小孩，其中有一家四口穿上萬聖節服飾。

狗主：疫情下少放狗

另外，昨日亦有不少一家大細拉篋到海洋公園萬豪酒店，有人更帶狗入住，通往酒店的扶手電梯人流不絕。何小姐昨午在酒店大堂不斷為愛犬貝貝拍照，她說疫下少了放狗，現在疫情緩和，加上多了「Pets friendly（寵物友善）」酒店，海洋公園酒店更允許她帶犬一起吃自助餐，「海洋公園平時牠來不到，香港也不會有酒店可以讓寵物入，現在可帶牠來打卡，雖然入不到公園，但可在門口打卡」。

張氏夫婦與4歲女兒和一歲多兒子，與友人駱先生一行5人，昨日亦到海洋公園酒店，租了兩間房，每間一千多元。駱先生稱小朋友困在家太久，沒特別格價，認為主題公園酒店較適合小孩，經比較後選海洋公園而非迪士尼酒店，「出面嘅酒店幾抵都唔會去住，只是畀小朋友（去玩），我們大人根本不會去staycation」。

有酒店住客1.3萬月租

除了住一晚度假，有人入酒店長住，在沙田帝逸酒店有住客表示以月租約1.3萬租住酒店，至昨日已住數周。

（疫情第三波）